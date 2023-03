(Di lunedì 13 marzo 2023) L'interesse del settore agroalimentare della società moderna è sempre più in stretta relazione con la necessità di preservare la salute umana e sviluppare processi di trasformazione e produzione ecosostenibili....

Per tutti gli appuntamenti della rassegna che si svolgeranno al TAU, studenti, docenti,, personale, avranno diritto al costo ridotto del biglietto. I ticket saranno disponibili in ...... rispettivamente CEO e International Relations Director di SCI, ha incontrato tre... La partnership tra l'e UTP nasce dunque dall'esigenza panamense di migliorare l'efficienza ...Ha preso servizio questa mattina un primo gruppo di professori edell'Università della Calabria nei reparti dell'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza per ...tra Azienda ospedaliera e, ...

Unical, ricercatori del Cnr scoprono gli effetti benefici delle bucce di castagna Gazzetta del Sud

Monica Morabito di Cittanova e Alessandra Sarubbo di Praia a Mare hanno studiato all’Unical e dopo la laurea hanno deciso di lavorare alla realizzazione di prodotti per il corpo con ingredienti natura ...