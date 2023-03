Un’altra strage dei migranti tra esitazioni e responsabilità: ecco cosa è successo in quelle 24 ore di buio (Di lunedì 13 marzo 2023) Un giorno e una notte di tentennamenti dal momento dell’allarme ai primi soccorsi. La Guardia costiera: «Intervento fuori dalla nostra area di competenza, Malta e Libia non si sono mosse» Leggi su lastampa (Di lunedì 13 marzo 2023) Un giorno e una notte di tentennamenti dal momento dell’allarme ai primi soccorsi. La Guardia costiera: «Intervento fuori dalla nostra area di competenza, Malta e Libia non si sono mosse»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guglielmopicchi : Come il PD fa festa mentre al largo della Libia si ha notizia di un'altra strage in mare? Ma non si vergognano? - SenatoreF : Un’altra strage evitabile salvare vite in mare è diventata l’ultima cosa x questo schifo di governo liberticida… - Fusillide : RT @eziomauro: Un'altra strage, Italia sotto accusa: 'Ventisette ore prima dei soccorsi' - la Repubblica - scrodenaiser : @SimonaMalpezzi @pdnetwork @ellyesse @sbonaccini Un'altra strage di stato e voi fate festa, sciacalli, fate schifo - repubblica : RT @eziomauro: Un'altra strage, Italia sotto accusa: 'Ventisette ore prima dei soccorsi' - la Repubblica -