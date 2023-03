Una partita del cuore per raccogliere fondi per l’infanzia: disponibilità dell’amministrazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Amministrazione comunale ha offerto disponibilità alla onlus ‘Sos Villaggi dei bambini’ per organizzare, in una data orientativamente fissata per la tarda primavera, una partita del cuore di cui sarà certamente protagonista una nazionale rappresentativa di una categoria di richiamo nazionale. L’evento, i cui dettagli sono ancora da definire, è stato oggetto di una riunione preliminare a Palazzo Mosti con il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, l’assessore al Turismo Attilio Cappa, i consiglieri delegati Enzo Lauro (Sport) e Italo Barbieri (Protezione civile), le rappresentanti della onlus Sos Villaggi dei Bambini Francesca Landi e Colette Morin, il delegato provinciale Coni Mario Collarile e il vicepresidente nazionale vicario Us Acli Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Amministrazione comunale ha offertoalla onlus ‘Sos Villaggi dei bambini’ per organizzare, in una data orientativamente fissata per la tarda primavera, unadeldi cui sarà certamente protagonista una nazionale rappresentativa di una categoria di richiamo nazionale. L’evento, i cui dettagli sono ancora da definire, è stato oggetto di una riunione preliminare a Palazzo Mosti con il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, l’assessore al Turismo Attilio Cappa, i consiglieri delegati Enzo Lauro (Sport) e Italo Barbieri (Protezione civile), le rappresentanti della onlus Sos Villaggi dei Bambini Francesca Landi e Colette Morin, il delegato provinciale Coni Mario Collarile e il vicepresidente nazionale vicario Us Acli Antonio ...

