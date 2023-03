'Una Nazionale sempre in campo in Serie B'. La rivoluzione che voleva Prandelli (Di lunedì 13 marzo 2023) Il nome nuovo dell'Italia di Mancini è Mateo Retegui , l'ultima trovata del ct per provare a dare una svolta al reparto offensivo azzurro, sempre più carente di bomber, fatta eccezione per Immobile, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 marzo 2023) Il nome nuovo dell'Italia di Mancini è Mateo Retegui , l'ultima trovata del ct per provare a dare una svolta al reparto offensivo azzurro,più carente di bomber, fatta eccezione per Immobile, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BeatriceCovassi : Mentre si cercano i morti, il governo si rifiuta di accertare le responsabilità e di chiedere scusa. Fa però un kar… - ProVitaFamiglia : ??Sabato 20 maggio partecipa anche tu alla prossima Manifestazione nazionale per la Vita! Vieni anche tu a Roma per… - CarloCalenda : Difendere il Servizio Sanitario Nazionale è la nostra battaglia da sempre. Sulle nostre proposte siamo disposti ad… - soniapa1970 : RT @FurlanAnnamaria: Una bella giornata per il #Pd e per il paese una grande #segretaria ed un grande #presidente! Insieme lavoreremo in di… - NatureItaly : A quasi cinque anni dalla prima bozza, una nuova versione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climati… -