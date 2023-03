Un super Rabiot trascina la Juventus. 4-0 alla Sampdoria (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - La Juventus torna al successo battendo 4-2 la Sampdoria all'Allianz Stadium e si porta da sola al settimo posto. I bianconeri nel primo tempo vanno sul 2-0 con le reti di Bremer all'11mo e Rabiot al 26mo, ma vengono ripresi in un minuto da Augello e Djuricic tra il 31mo e il 32mo. Nella ripresa ancora Rabiot riporta avanti la Juve al 64mo, poi Dusan Vlahovic conferma la sua scarsa vena mandando sul palo al 69mo un rigore conquistato da Cuadrado, Nel finale il quarto gol finale di Soulé al 94mo. I blucerchiati restano ultimi a 12 punti. Leggi su agi (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Latorna al successo battendo 4-2 laall'Allianz Stadium e si porta da sola al settimo posto. I bianconeri nel primo tempo vanno sul 2-0 con le reti di Bremer all'11mo eal 26mo, ma vengono ripresi in un minuto da Augello e Djuricic tra il 31mo e il 32mo. Nella ripresa ancorariporta avanti la Juve al 64mo, poi Dusan Vlahovic conferma la sua scarsa vena mandando sul palo al 69mo un rigore conquistato da Cuadrado, Nel finale il quarto gol finale di Soulé al 94mo. I blucerchiati restano ultimi a 12 punti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roman_Prince__ : Alla fine la portiamo a casa! Dopo il doppio vantaggio vanificato in pochi secondi nel 1º tempo ho visto un bello s… - spaziocalcio : #SerieA, Adrien #Rabiot fa vincere la #Juventus. La #Roma crolla prima del derby: super Armand #Laurienté per il… - antocheeks96 : RT @GabryOn_: Partita super di Rabiot e Miretti ?? Altro assist di Pippo Kostic ??? Speriamo che questo periodo no di Vlahovic finisca presto… - JuventusUn : #JuventusSampdoria 4-2, le pagelle dei bianconeri: super #Rabiot, male #Vlahovic ma il peggiore in campo è stato…… - Giovy__93 : La sparo grossa: Rinnoverei il contratto a #Rabiot. Quantità e qualità. Gol e concretezza. Annata super. ?? -