Un miliardo di euro per la crescita sostenibile delle imprese di Milano e Monza Brianza (Di lunedì 13 marzo 2023) col laboratorio ESG – Environmental Social Governance di Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Camera di commercio, Fondazione Cariplo, Cariplo Factory e Innexta Intesa Sanpaolo, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi con Innexta, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory rafforzano la propria collaborazione siglando un accordo, rivolto alle imprese delle province di Milano, di Monza e della Brianza, presentando oggi il “Laboratorio ESG – Environmental Social Governance”, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo prevista per tutto il territorio nazionale e dedicata alle PMI che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità avviando la transizione verso obiettivi ESG e investimenti in progetti di economia sostenibile e ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 13 marzo 2023) col laboratorio ESG – Environmental Social Governance di Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Camera di commercio, Fondazione Cariplo, Cariplo Factory e Innexta Intesa Sanpaolo, Camera di commercioLodi con Innexta, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory rafforzano la propria collaborazione siglando un accordo, rivolto alleprovince di, die della, presentando oggi il “Laboratorio ESG – Environmental Social Governance”, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo prevista per tutto il territorio nazionale e dedicata alle PMI che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità avviando la transizione verso obiettivi ESG e investimenti in progetti di economiae ...

