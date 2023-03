Un Medico In Famiglia 11: Lino Banfi Svela Che La Fiction Potrebbe Tornare! (Di lunedì 13 marzo 2023) Un Medico in Famiglia 11: Lino Banfi ha rivelato, nel corso di un’intervista radiofonica, che la Rai starebbe pensando di dare vita a nuove puntate dell’amatissima Fiction… Un Medico in Famiglia è stata una delle Fiction Rai più seguite di sempre, ed è stata amatissima dai telespettatori. Le vicende dei protagonisti sono ancora nei ricordi di tutti e a molti è dispiaciuto quando è arrivato il momento di vedere la sospensione della Fiction. Ora Lino Banfi, però, ha rivelato che Un Medico in Famiglia Potrebbe tornare con qualche nuovo episodio. Un Medico in Famiglia 11: Lino Banfi ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 13 marzo 2023) Unin11:ha rivelato, nel corso di un’intervista radiofonica, che la Rai starebbe pensando di dare vita a nuove puntate dell’amatissima… Uninè stata una delleRai più seguite di sempre, ed è stata amatissima dai telespettatori. Le vicende dei protagonisti sono ancora nei ricordi di tutti e a molti è dispiaciuto quando è arrivato il momento di vedere la sospensione della. Ora, però, ha rivelato che Unintornare con qualche nuovo episodio. Unin11:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #LinoBanfi “Di Un medico in famiglia può darsi che facciano due o tre puntate. Ne ho parlato con la produttrice. Si… - Dino05562561 : @stefano_bisegna @RobertoAvventu2 Io non sono uno di voi... Io ero così molto prima! Da 12 anni vivo al margine del… - Prima_Vera56 : @Vito68122235 Il primo medico dell'ospedale di Mantova ad essere vaccinato e tra i primi in Lombardia. Dicembre 202… - JackTerron : giochi col figlio del ricco, il figlio dell'operaio precario con quello del medico, etc etc. dei tre appartamenti d… - Adele098133171 : L'ortopedico ( intramoenia, sennò se ne parlava il 30 giugno, e io sto male) mi prescrive visite e e radiografie, e… -