Un grande upgrade per la fotocamera in arrivo sui Samsung Galaxy S23 (Di lunedì 13 marzo 2023) La serie Samsung Galaxy S23 ha un hardware della fotocamera impeccabile e le sue prestazioni nella vita quotidiana sono fedeli a quanto affermato dall'azienda. Il Samsung Galaxy S23 Ultra, con la sua fotocamera astronomica da 200MP, vi offre alcune delle immagini più dettagliate che si possono scattare su uno smartphone. La ciliegina sulla torta per i possessori di Samsung Galaxy S23 è l'ultimo suggerimento di un affidabile informatore Ice Universe il quale rivela che il colosso di Seul sta pianificando un grande aggiornamento che si concentra sull'ottimizzazione della fotocamera. Come riportato da 'SamMobile', diversi proprietari della serie Samsung Galaxy S23 si sono lamentati ...

