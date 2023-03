Un giorno speciale per Oriana Marzoli | ecco per quale motivo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 marzo 2023) Festeggiamenti al Grande Fratello Vip 7 pere il suoCappellini, cartelloni con le più belle foto, un tiramisù con 31 candeline e le trombette: tutto per festeggiare la prima finalista del Grande Fratello Vip 7,, che oggi, lunedì 13 marzo, compie gli anni. I vipponi nella casa di Cinecittà, come da abitudine per tutti i concorrenti, le hanno organizzato una festa dopo la mezzanotte. In coro hanno intonato per lei “tanti auguri” e le hanno regalato i cartelloni con le dediche e le foto di ognuno, le più divertenti e le più belle. Poi è il momento della torta e di spegnere le candeline. Naturalmente non può mancare il discorso esi è prestata e con queste parole ha voluto ringraziare i vipponi: “Sono molto contenta di ...