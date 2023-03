Un giorno da Toro (Di lunedì 13 marzo 2023) 1949: A Carbonia nasce Rosario Rampanti. Già a dieci anni calpesta l’erba del Grande Torino al Filadelfia e, categoria dopo categoria, fa tutta la trafila del settore giovanile sino ad arrivare alla rosa della prima squadra. In granata Serino, come tutti ormai lo chiamano, milita per quattro stagioni intense, ma non arriva a cogliere la grande soddisfazione dello scudetto in quanto lascia il Toro appena prima: e come lui così fanno altre bandiere della storia granata come Fossati, Cereser e Agroppi. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 marzo 2023) 1949: A Carbonia nasce Rosario Rampanti. Già a dieci anni calpesta l’erba del Grande Torino al Filadelfia e, categoria dopo categoria, fa tutta la trafila del settore giovanile sino ad arrivare alla rosa della prima squadra. In granata Serino, come tutti ormai lo chiamano, milita per quattro stagioni intense, ma non arriva a cogliere la grande soddisfazione dello scudetto in quanto lascia ilappena prima: e come lui così fanno altre bandiere della storia granata come Fossati, Cereser e Agroppi. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mussmauer : #LecceTorino, il giorno dopo. Ci sono alcuni aspetti del tifare per il Toro che non capirò mai. - undomyel : Grazie Guillermo Del Toro che ogni giorno fai capire al mondo che l’animazione è cinema ?? #Oscars #Oscars95 - OroscopoToro : 12/mar/2023: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Lory31511460 : @alessiomagno1 Se trovi i biglietti....i miei figli volevano vedere toro napoli la settimana prossima, polverizzati in un giorno - gazzettaGranata : Un giorno da Toro | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE -