Un film che per lui è stato la salvezza dopo anni bui di depressione e solitudine (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli Oscar 2023 verranno ricordati come una delle edizioni con meno sorprese. Tuttavia, fino all’ultimo non era certo che Brendan Fraser avrebbe vinto come migliore attore protagonista per The Whale. Invece, il protagonista del film diretto da Darren Aronofsky l’ha spuntata sull’altro favorito Austin Butler, protagonista di Elvis, e su Colin Farrell, Paul Mescal e Bill Nighy. Brendan Fraser: film, fisico e “The Whale” guarda le foto Leggi anche › “The Whale”: Brendan Fraser nella trappola del corpo, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli Oscar 2023 verranno ricordati come una delle edizioni con meno sorprese. Tuttavia, fino all’ultimo non era certo che Brendan Fraser avrebbe vinto come migliore attore protagonista per The Whale. Invece, il protagonista deldiretto da Darren Aronofsky l’ha spuntata sull’altro favorito Austin Butler, protagonista di Elvis, e su Colin Farrell, Paul Mescal e Bill Nighy. Brendan Fraser:, fisico e “The Whale” guarda le foto Leggi anche › “The Whale”: Brendan Fraser nella trappola del corpo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Gli altri si guardano contrariati: no dai, il karaoke con la canzone sull’annegata no, è una trovata veramente di b… - MolinariRik : La sinistra chiede le manette e cerca colpevoli perché non sa confrontarsi. Triste che la neo segretaria Schlein, u… - putino : Prigozhin ogni giorno che passa diventa sempre più simile ai cattivi dei film sui nazisti. Ora il gruppo di mercena… - sandyrcfan : RT @lizgrenat: oddio sembra.... sembra uno che conoscevo in una vita passata..... sembra no aiuto non lo vedrò più sto film se ne avevo int… - Open_gol : Il film dei Daniels racconta la storia di una proprietaria di una lavanderia a gettoni che si trova immersa in un u… -