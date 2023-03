Un cantiere a cielo aperto Via de Marchi, lavori al palo 'Sprecati mesi preziosi' (Di lunedì 13 marzo 2023) Le accuse dei consiglieri di opposizione del gruppo "Esserci per Ameglia". Regione Liguria aveva finanziato l'intervento in due distinte tranche . ... Leggi su lanazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Le accuse dei consiglieri di opposizione del gruppo "Esserci per Ameglia". Regione Liguria aveva finanziato l'intervento in due distinte tranche . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrybeca : @gianmicalessin ...Solo in Italia ci si possono permettere certe 'uscite'. Qua c'è una guerra di aggressione con i… - tra_mon : RT @gianmicalessin: #Mariupol da simbolo dell’orrore e della guerra in #Ucraina a cantiere a cielo aperto. A 10 mesi dalla fine degli scont… - Lucavad72 : RT @NapoliToday: #Cronaca Napoli cantiere a cielo aperto, le strade si rifanno il look: 'Non parcheggiate dove ci sono i cartelli' https://… - NapoliToday : #Cronaca Napoli cantiere a cielo aperto, le strade si rifanno il look: 'Non parcheggiate dove ci sono i cartelli'… - Angelmays65 : RT @gianmicalessin: #Mariupol da simbolo dell’orrore e della guerra in #Ucraina a cantiere a cielo aperto. A 10 mesi dalla fine degli scont… -