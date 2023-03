Un altro naufragio di migranti solleva interrogativi gravi per l'Unione europea (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la tragedia di Cutro, un nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale pone l'Ue di fronte alle solite domande sull'Italia ma anche sulle scelte della stessa Ue. Ieri 30 migranti sono affogati a circa 100 miglia delle coste della Libia, nonostante l'allarme sui rischi per un'imbarcazione con a bordo 47 persone fosse stato lanciato da Alarm Phone nella notte tra il 10 e l'11 marzo. L'Italia ha deciso di intervenire solo ieri. Malta ha rifiutato di rispondere alle chiamate. La cosiddetta Guardia costiera libica, che avrebbe dovuto avere la responsabilità della zona di ricerca e soccorso in mare dove si trovava l'imbarcazione, non si è mossa. “Un'altra catastrofe evitabile che mostra la era mancanza di umanità e compassione nel governo Meloni”, ha detto la capogruppo dei socialisti al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez: “Questo è un fallimento ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la tragedia di Cutro, un nuovonel Mediterraneo centrale pone l'Ue di fronte alle solite domande sull'Italia ma anche sulle scelte della stessa Ue. Ieri 30sono affogati a circa 100 miglia delle coste della Libia, nonostante l'allarme sui rischi per un'imbarcazione con a bordo 47 persone fosse stato lanciato da Alarm Phone nella notte tra il 10 e l'11 marzo. L'Italia ha deciso di intervenire solo ieri. Malta ha rifiutato di rispondere alle chiamate. La cosiddetta Guardia costiera libica, che avrebbe dovuto avere la responsabilità della zona di ricerca e soccorso in mare dove si trovava l'imbarcazione, non si è mossa. “Un'altra catastrofe evitabile che mostra la era mancanza di umanità e compassione nel governo Meloni”, ha detto la capogruppo dei socialisti al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez: “Questo è un fallimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - localteamtv : Naufragio, recuperato un altro corpo: è il terzo da questa mattina, bilancio vittime accertate sale a 79 #naufragio… - Agenzia_Ansa : Recuperata la 79ma vittima del naufragio, è un altro bambino. In tenera età ma difficile presumere l'età per le pes… - ilfoglio_it : Un altro naufragio di migranti solleva interrogativi gravi per l'Unione europea: 30 persone sono morte al largo del… - Beatric16522218 : RT @EugenioCardi: SIAMO SOTTO SHOCK, ITALIA SAPEVA E NON È INTERVENUTA! AGGHIACCIANTE. Altro naufragio, altri morti. ?? #Melonidimettiti #M… -