(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – Una nuova strage indopo quella di Cutro. Un nuovo naufragio diil cui bilancio è di 30 persone disperse e 17 tratte in salvo. Drammatica sorte delle 47 persone segnalate ieri su unalla deriva nelle acque Sar libiche. Iavevano contattato Alarm Phone che a sua vola ha segnalato la presenza al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico. L’imbarcazione è stata localizzata in area Sar libica a circa 100 miglia dalle coste del paese nordafricano. Il, successivamente, è stato avvistato dal mezzo aereo Seabird che ha effettuato una chiamata di soccorso contattando il mercantile Basilis L che si è diretto verso il barchino. Secondo quanto riferisce la Guardia Costiera italiana tutte le informazioni sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Si è rovesciato un altro barcone. Altri morti e dispersi. Sembrerebbe che le autorità italiane già sapessero da 24h… - Tg3web : Migranti. Un altro barcone si è rovesciato. Ci sarebbero decine di morti. Diversi i dispersi. Le ong accusano l'Ita… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Un altro barcone di migranti si rovescia, 30 dispersi in mare: le Ong accusano l’Italia - angelo_perfetti : Un altro barcone di migranti si rovescia, 30 dispersi in mare: le Ong accusano l’Italia - MarcoMaragliano : RT @EugenioCardi: #Cutro: Ad oggi recuperati i corpi di 23 bambini, è la strage degli innocenti. Nel frattempo si rovescia un altro barcone… -

Ora il decreto Cutro c'è. Gli sbarchi continuano. E arrivano nuove accuse per unnaufragio. Alarm Phone dice che l'Italia non è andata a soccorrerli. 'La nostra Guardia ...che ilera in ......furbescamente che il 3 ottobre 2013 a perdere la vita su unnaufragato al largo dell'isola furono 368 persone, tra le quali tante donne e tanti bambini; che il 18 aprile 2015 un...Ora il decreto Cutro c'è. Gli sbarchi continuano. E arrivano nuove accuse per unnaufragio. Alarm Phone dice che l'Italia non è andata a soccorrerli. 'La nostra Guardia ...che ilera in ...

"Un altro barcone si rovescia, decine di morti" RSI.ch Informazione

Non sottovalutate il messaggio che viene dalla gran giostra degli Oscar. La svolta c’è, e va sottolineata con la matita rossa. Prevale la teoria del Multiverso: il senso del ...A largo delle coste libiche, c'è stato il naufragio di una imbarcazione con a bordo 47 persone. Secondo Alarm Phone, l'Italia avrebbe tardato nei soccorsi.