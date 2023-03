Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aranciaverde : RT @globalistIT: - Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : - fanpage : L’annuncio della morte prematura del 29enne Marcello Vinci ha sconvolto la comunità pugliese di Martina Franca dove… -

Marcello Vinci,di Martina Franca in provincia di Taranto, è stato trovato morto a Shanghai, dove viveva da 5 anni. Su quello che è accaduto all'uomo è ancora pieno mistero. La mamma di Marcello, su Facebook ...... la mamma di Marcello Vinci, giovaneprofessionistamorto improvvisamente all'inizio del mese di marzo a Shanghai , in Cina dove si era trasferito per lavoro. È in corso una indagine ...Le parole che Antonio Vinci, padre del, ha scritto sui social lasciano poche interpretazioni a quello che è il pensiero dei parenti del giovanein questo momento. 'Ci sono angeli in ...

Un 29enne pugliese trovato morto a Shanghai, la madre su fb: “Chi sa qualcosa mi aiuti” Globalist.it

Il 29enne pugliese Marcello Vinci è morto improvvisamente a Shanghai, la città dove si era trasferito per lavoro ...E' giallo sulla morte di un giovane professionista pugliese, Marcello Vinci, 29enne originario di Martina Franca (Taranto), trovato privo di vita a Shanghai, in Cina, la notte tra il 5 e il 6 marzo sc ...