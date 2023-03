Ultim’ora Napoli, Spalletti può sorridere: recuperato un giocatore, novità sugli infortuni di Kim e Meret! (Di lunedì 13 marzo 2023) Smaltita l’euforia per la bella vittoria contro l’Atalanta, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista della gara con l’Eintracht Francoforte di Champions League. Grande attenzione in casa partenopea per quelle che sono le condizioni degli infortunati. Ebbene il club azzurro ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino dal quale si evince che Lozano è pienamente recuperato e torna a disposizione di Spalletti. Raspadori, Meret e Kim hanno lavorato a parte. FOTO: SSC Napoli Di seguito il comunicato del Napoli Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte, ritorno dell’ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 marzo 2023) Smaltita l’euforia per la bella vittoria contro l’Atalanta, ilha ripreso la preparazione in vista della gara con l’Eintracht Francoforte di Champions League. Grande attenzione in casa partenopea per quelle che sono le condizioni degli infortunati. Ebbene il club azzurro ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino dal quale si evince che Lozano è pienamentee torna a disposizione di. Raspadori, Meret e Kim hanno lavorato a parte. FOTO: SSCDi seguito il comunicato delSeduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte, ritorno dell’ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore ...

