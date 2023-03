Ultime Notizie – Spazio, firmati al Mimit contratti per oltre 285 mln (Di lunedì 13 marzo 2023) firmati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, due importanti contratti da oltre 285 milioni di euro complessivi per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’accesso allo Spazio. L’obiettivo è sfruttare le capacità esistenti in Italia, attraverso i programmi, Vega C e Vega E, e realizzare le prossime generazione di motori con caratteristiche eco-sostenibili che faranno parte delle future famiglie di lanciatori spaziali europei. Il Mimit evidenzia che l’iniziativa rappresenta un passaggio importante per l’implementazione del ‘Next Generation Eu’ e utilizza fondi del Pnrr, pari a oltre 1,2 miliardi, affidati ad Esa con una convenzione. Alla cerimonia erano presenti, oltre al ministro delegato dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023)al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, due importantida285 milioni di euro complessivi per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’accesso allo. L’obiettivo è sfruttare le capacità esistenti in Italia, attraverso i programmi, Vega C e Vega E, e realizzare le prossime generazione di motori con caratteristiche eco-sostenibili che faranno parte delle future famiglie di lanciatori spaziali europei. Ilevidenzia che l’iniziativa rappresenta un passaggio importante per l’implementazione del ‘Next Generation Eu’ e utilizza fondi del Pnrr, pari a1,2 miliardi, affidati ad Esa con una convenzione. Alla cerimonia erano presenti,al ministro delegato dal ...

