Ultime Notizie – Sondaggi politici | Fratelli d’Italia cala e Pd cresce

(Di lunedì 13 marzo 2023), il Pde accorcia le distanze. E’ il quadro delo Swg per il Tg La7 che fotografa l’attuale situazione relativa alle intenzioni di voto.rimane saldamente il primo partito: la formazione di Giorgia Meloni cede però lo 0,4% e scende al 30,3%. Il Pd di Elly Schlein guadagna lo 0,8% e sale al 19,8%. Il M5S di Giuseppe Conte passa dal 15,7% al 16,1%. La Lega è stabule all’8,8%, mentre Azione-Italia Viva cedono lo 0,5% eno al 7,5%. Passo indietro anche per Forza Italia dal 6,6% al 6,4%. Verdi e Sinistra salgono al 3,2%, +Europa è al 2,2% seguita da Unione Popolare (1,7%) e Per l’Italia con Paragone (1,6%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - GiusySindoni : RT @DanielaTodaro10: #IvoryCoastChapter ultime notizie ??????Dio è grande uno storpio ha camminato - noemicristofal : #IvoryCoastChapter ULTIME NOTIZIE DALLA COSTA D'AVORIO!! UN TOTALMENTE TOTALMENTE STORPOLO SI È ALZATO E SI È ANDAT… - Corriere : Milan-Salernitana: Pioli sceglie Bennacer, fuori Tonali. Granata avanti con Kastanos -

Proseguono le indagini sulla morte avvenuta in circostanze misteriose di Alessandro Gozzoli , il 41enne, trovato senza vita con le mani legate, a Casinalbo di Formigine, in provincia di Modena . Sono ...Dopo avervi mostrato le nuove foto di Google Pixel 7a e lenovità sulla sua scheda tecnica, i leaker sembrano rimescolare immediatamente le carte in tavola con la pubblicazione di una lunga serie di scatti di Google Pixel 7a , che svelano il design del ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Montiano: Nella mattinata di oggi lunedì 13 marzo attorno alle ore 11:10, mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada Provinciale di Montiano. Un au ...Quando ha sentito una chiamata al suo indirizzo di casa, il pompiere in servizio Walter Stewart si è precipitato per salvare la sua famiglia ...