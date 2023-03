Ultime Notizie – Silicon Valley Bank | Biden | “Sistema è solido | risparmi al sicuro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Grazie alla rapida azione della nostra amministrazione negli ultimi giorni, gli americani possono avere fiducia che il nostrobancario è. I vostri depositi sono al”. E’ quanto è tornato ad assicurare il presidente americano Joe, in una dichiarazione dalla Casa Bianca prima di partire per la California, per il vertice Aukus con il Regno Unito e l’Australia. “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti americani”, ha garantito, parlando del fallimento dellae della Signature. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione