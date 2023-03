Ultime Notizie Roma del 13-03-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo la chiusura della Silicon Valley Bank ricerca in campo del governo americano che ha promesso che tutti i depositi della banca avranno rimborsati Wall Street tiene con i listini ondeggiano sulla parità di borse europee Milano resta penalizzata dalla forte esposizione al comparto bancario con il Fit MIB che c’è del 38% e resiste sopra 26000 punti Tra le altre piazze Francoforte Lascia sul terreno 275 Londra in due Parigi 26 Madrid il 3% non una sfida tra amici ma piuttosto l’imprudenza nell’evitare il sottopassaggio Senza calcolare i rischi potrebbe essere stato quel motivo che spiega la morte di due minorenni di 15 e 17 anni travolti domenica intorno alle 18 da un treno della stazione di Berbenno in provincia di Sondrio secondo la procura locale diretta da Piero Vadilonga ...