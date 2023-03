Ultime Notizie Roma del 13-03-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 marzo 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio inizio settimana convulso per i mercati mondiali dopo il crack della Silicon Valley Bank la discesa in campo di governo americano che ha promesso che tutti i depositi saranno rimborsati non sembra arrestare l’emorragia di il presidente americano Joe biden ha garantito che il sistema bancario americano di sicuro ma le borse europee affondano insieme ai titoli di Stato mondiali il ministro dell’economia italiano Giancarlo Giorgetti con attenzione gli sviluppi della vicenda litighiamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che se necessario anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività la guerra in Ucraina Aggiungi altre 183 esimo giorno decise di ritirarsi Modà Baccus cosa cambierebbe la Russia prenderebbe ...