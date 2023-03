Ultime Notizie Roma del 13-03-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 marzo 2023)dailynews radiogiornale con Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Everything Everywhere all on 6 la dominatore degli oscar 2020 3 in questa nuova edizione la pellicola opera di Daniel clan è Daniel Face ID Animals ha vinto 7 statuette tra cui miglior film miglior regia miglior attrice migliori non protagonisti su 11 candidature battuti i Blockbuster Avatar Top Gun Maverick ma anche Steven Spielberg con Fabio e la tragicommedia gli spiriti dell’isola L’Italia rimane a bocca asciutta sulle pensioni al momento ci sono pochi margini e il governo lascia in stallo la situazione che si sta ora vivendo in questo periodo Anche a causa delle scarse risorse finanziarie a disposizione si va Dunque verso una proroga di quota 103 il pensionamento con anni di contributi e 62 di età eredità del governo draghi la discussione su quota 41 invece c’ho il pensionamento con 41 ...