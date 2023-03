Ultime Notizie – Oscar: dai jeans di Lady Gaga all’idratante di Hugh Grant, ecco i momenti top (Di lunedì 13 marzo 2023) Niente paillettes e lustrini: al centro del palco solo la sua voce. Il look di Lady Gaga per l’intensa esibizione di ‘Hold My Hand’ sul palco degli Oscar resterà negli annali dell’Academy per la sua semplicità e lo ‘stridore’ rispetto al glam dorato di Hollywood. T-shirt, jeans strappati, capelli raccolti, senza trucco: così si è presentata sul palco la popstar per interpretare il brano in nomination come Miglior Canzone Originale. Un ‘coupe de theatre’ che, in un certo senso, è anche un subliminale inno alla causa femminista, in cui trionfano il valore e il talento. Molto apprezzato dal pubblico. Dai jeans della regina della musica alla crema idratante di Hugh Grant. Il sense of humor dell’attore britannico ha strappato risate e applausi fra il pubblico del Dolby ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Niente paillettes e lustrini: al centro del palco solo la sua voce. Il look diper l’intensa esibizione di ‘Hold My Hand’ sul palco degliresterà negli annali dell’Academy per la sua semplicità e lo ‘stridore’ rispetto al glam dorato di Hollywood. T-shirt,strappati, capelli raccolti, senza trucco: così si è presentata sul palco la popstar per interpretare il brano in nomination come Miglior Canzone Originale. Un ‘coupe de theatre’ che, in un certo senso, è anche un subliminale inno alla causa femminista, in cui trionfano il valore e il talento. Molto apprezzato dal pubblico. Daidella regina della musica alla crema idratante di. Il sense of humor dell’attore britannico ha strappato risate e applausi fra il pubblico del Dolby ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - Gianfel58499907 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmut, Avd… - comunetn : ?? 'Situazione idrica seria, ma sotto controllo”: Novareti evidenzia che per ora a #Trento non ci sono problemi di a… - comunetn : ?? 'Situazione idrica seria, ma sotto controllo”: Novareti evidenzia che per ora a #Trento non ci sono problemi di a… -