Ultime Notizie – Oscar 2023, vince Ke Huy Quan: il ‘bambino’ di Indiana Jones e dei Goonies (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ‘bambino’ di Indiana Jones e dei Goonies alla fine vince l’Oscar 2023. Ke Huy Quan, 51 anni, conquista la statuetta per il miglior attore non protagonista nella 95esima edizione degli Oscars grazie alla sua interpretazione di “Everything Everywhere All at Once”, il film di Dan Kwan e Daniel Scheinert che fa incetta di premi. Ke Huy Quan, di origine vietnamita, arriva alla consacrazione coronando una carriera cominciata negli anni ’80 con i ruoli in film di grandissimo successo al botteghino: nel 1984 è stato Short Round accanto a Harrison Ford in Indiana Jones il tempio maledetto. Nel 1985 ha indossato i panni di Data nel film I Goonies. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildie deialla finel’. Ke Huy, 51 anni, conquista la statuetta per il miglior attore non protagonista nella 95esima edizione deglis grazie alla sua interpretazione di “Everything Everywhere All at Once”, il film di Dan Kwan e Daniel Scheinert che fa incetta di premi. Ke Huy, di origine vietnamita, arriva alla consacrazione coronando una carriera cominciata negli anni ’80 con i ruoli in film di grandissimo successo al botteghino: nel 1984 è stato Short Round accanto a Harrison Ford inil tempio maledetto. Nel 1985 ha indossato i panni di Data nel film I. Adnkronos, ENTD, Get The ...

