Ultime Notizie – Oggi l'insediamento del nuovo Consiglio regionale del Lazio (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la presentazione della nuova squadra del neo governatore del Lazio Francesco Rocca, Oggi si insedia il nuovo Consiglio regionale alla Pisana dando così il via alla XII legislatura. La prima seduta, da norma, è stata convocata dal consigliere più 'anziano', in questo caso Giancarlo Righini, eletto con il maggior numero di preferenze nelle liste provinciali (Fratelli d'Italia nella circoscrizione di Roma). All'ordine del giorno i seguenti argomenti: insediamento del Consiglio regionale; elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari; comunicazioni del presidente del Consiglio regionale; comunicazioni del presidente della Regione, Francesco Rocca.

