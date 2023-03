Ultime Notizie – Nordcorea, lanciato missili da sottomarino nel Mar del Giappone (Di lunedì 13 marzo 2023) La Corea del Nord ha lanciato due missili da crociera da un sottomarino nel Mar del Giappone. Lo?ha riferito l’agenzia di stampa statale Kcna. L’operazione di Pyongyang precede di poche ore l’inizio delle esercitazioni militari Usa-Corea del Sud. Il lancio, secondo quanto dichiarato dall’agenzia di Stato, ha confermato l’affidabilità del sistema e testato le operazioni offensive sottomarine delle unità che fanno parte del deterrente nucleare della Corea del Nord. I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno affermato che l’esercito è in massima allerta e che l’agenzia di intelligence del Paese sta lavorando con la sua controparte statunitense per analizzare i dettagli del lancio. Oggi le truppe sudcoreane e americane inizieranno esercitazioni congiunte, soprannominate “Freedom Shield 23”, che si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) La Corea del Nord hadueda crociera da unnel Mar del. Lo?ha riferito l’agenzia di stampa statale Kcna. L’operazione di Pyongyang precede di poche ore l’inizio delle esercitazioni militari Usa-Corea del Sud. Il lancio, secondo quanto dichiarato dall’agenzia di Stato, ha confermato l’affidabilità del sistema e testato le operazioni offensive sottomarine delle unità che fanno parte del deterrente nucleare della Corea del Nord. I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno affermato che l’esercito è in massima allerta e che l’agenzia di intelligence del Paese sta lavorando con la sua controparte statunitense per analizzare i dettagli del lancio. Oggi le truppe sudcoreane e americane inizieranno esercitazioni congiunte, soprannominate “Freedom Shield 23”, che si ...

