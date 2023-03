Ultime Notizie – Nepal,”raccoglie reperti archeologici”: italiano fermato (Di lunedì 13 marzo 2023) Un cittadino italiano è stato fermato in Nepal con l’accusa di aver tentato di appropriarsi di reperti archeologici, durante la visita a un tempio. Tiziano Ronchi, docente bresciano di Arti visive all’Accademia Santa Giulia, è al momento ricoverato in un ospedale e gli è impedito di lasciare il Paese. La famiglia è in costante contatto con la Farnesina e con il Consolato. Secondo le autorità Nepalesi, Ronchi avrebbe raccolto un frammento ligneo appoggiato sul pavimento, durante una visita nel tempio di Taleju, a Bhaktapur. Secondo quanto riportato dal media Nepalese myRepùblica, “un testimone oculare ha riferito di aver visto il cittadino straniero che cercava di rimuovere la statua di metallo con un coltello e ha informato i soldati dell’esercito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Un cittadinoè statoincon l’accusa di aver tentato di appropriarsi di, durante la visita a un tempio. Tiziano Ronchi, docente bresciano di Arti visive all’Accademia Santa Giulia, è al momento ricoverato in un ospedale e gli è impedito di lasciare il Paese. La famiglia è in costante contatto con la Farnesina e con il Consolato. Secondo le autoritàesi, Ronchi avrebbe raccolto un frammento ligneo appoggiato sul pavimento, durante una visita nel tempio di Taleju, a Bhaktapur. Secondo quanto riportato dal mediaese myRepùblica, “un testimone oculare ha riferito di aver visto il cittadino straniero che cercava di rimuovere la statua di metallo con un coltello e ha informato i soldati dell’esercito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - bizcommunityit : Guerra Ucraina Russia, news. Wsj: Xi parlerà con Zelensky dopo incontro con Putin. LIVE - cn1926it : Dalla Germania - Tifosi dell’#Eintracht attesi a #Napoli. Il presidente non ci sarà - lavitabile11 : RT @corgiallorosso: #Pellegrini, controlli ok: giovedì in campo con un caschetto protettivo -