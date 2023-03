Ultime Notizie – Mutui, tasso fisso e variabile: cosa può succedere con nuovo rialzo Bce (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo quanto dichiarato da Christine Lagarde, il 16 marzo la Bce dovrebbe procedere ad un nuovo aumento del costo del denaro il che, per chi ha un mutuo medio a tasso variabile, potrebbe tradursi in un incremento di 35 euro sulla rata del finanziamento. In soli 14 mesi, quindi, il rincaro arriverebbe a circa 237 euro, vale a dire il 52% in più rispetto alla rata originale. Per analizzare come sono cresciute le rate e come ancora potrebbero aumentare a seguito di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Bce (si parla di 50 punti base), Facile.it ha preso in esame un finanziamento a tasso variabile da 126.000 euro in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022. Il tasso (Tan) di partenza usato nell’analisi è pari a 0,67%, corrispondente ad una rata mensile ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo quanto dichiarato da Christine Lagarde, il 16 marzo la Bce dovrebbe procedere ad unaumento del costo del denaro il che, per chi ha un mutuo medio a, potrebbe tradursi in un incremento di 35 euro sulla rata del finanziamento. In soli 14 mesi, quindi, il rincaro arriverebbe a circa 237 euro, vale a dire il 52% in più rispetto alla rata originale. Per analizzare come sono cresciute le rate e come ancora potrebbero aumentare a seguito di undei tassi da parte della Bce (si parla di 50 punti base), Facile.it ha preso in esame un finanziamento ada 126.000 euro in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022. Il(Tan) di partenza usato nell’analisi è pari a 0,67%, corrispondente ad una rata mensile ...

