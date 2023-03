Ultime Notizie – Milan-Salernitana 1-1, gol di Giroud e Dia (Di lunedì 13 marzo 2023) Milan e Salernitana pareggiano 1-1 nel match valido per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. I campioni d’Italia perdono l’occasione di agganciare l’Inter al secondo posto e, con 48 punti, sono quarti alle spalle anche della Lazio. La Salernitana sale a 26, mantenendo un margine di 7 lunghezze sulla zona retrocessione. Il verdetto matura al termine di una gara ricca di occasioni per entrambe le squadre. Il Milan spinge, la Salernitana non si limita alla fase difensiva. Dopo un avvio vivace, i padroni di casa vanno vicini al gol al 23?: Kalulu tiene vivo il pallone e crossa, Leao non inquadra la porta per questione di centimetri. Al 28? Giroud cerca il gol con una splendida acrobazia: palla alta di poco. Il Milan attacca e concede: al 33? Kastanos ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023)pareggiano 1-1 nel match valido per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. I campioni d’Italia perdono l’occasione di agganciare l’Inter al secondo posto e, con 48 punti, sono quarti alle spalle anche della Lazio. Lasale a 26, mantenendo un margine di 7 lunghezze sulla zona retrocessione. Il verdetto matura al termine di una gara ricca di occasioni per entrambe le squadre. Ilspinge, lanon si limita alla fase difensiva. Dopo un avvio vivace, i padroni di casa vanno vicini al gol al 23?: Kalulu tiene vivo il pallone e crossa, Leao non inquadra la porta per questione di centimetri. Al 28?cerca il gol con una splendida acrobazia: palla alta di poco. Ilattacca e concede: al 33? Kastanos ...

