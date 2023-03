Ultime Notizie – Migranti | scintille Rita Dalla Chiesa-Jebreal

(Di lunedì 13 marzo 2023)social trae Rula. Il tema è quello caldissimo della tragedia delle morti di Cutro, su cui laha dedicato parecchi tweet critici nei confronti dell’operato del governo. “Tra le 76 vittime, di cui 32 minori, c’era Shahida Raza, atleta e mamma pakistana che stava disperatamente cercando, per il suo bambino malato di 3 anni, una cura. Meloni, Salvini e Piantedosi hanno dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, di essere disumani”, ha scritto. Le parole della giornalista hanno scatenato l’immediata reazione di, che ha sbottato rispondendo al tweet: “Anche basta. Mi meraviglio che tu abbia ancora una qualche credibilità. Scusa, ma è difficile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - corgiallorosso : #Belotti e #Solbakken, rientro previsto nel derby - DanielaTodaro10 : #IvoryCoastChapter ultime notizie ??????Dio è grande uno storpio ha camminato - corgiallorosso : Squalifica #Mourinho, la Corte d’Appello pubblica le motivazioni: “Non c’è margine per ridurre la sanzione” -

...affondo sulla scia delle cattivearrivate dal settore bancario statunitense. Resta da valutare ora se il Ftse Mib possa aver scontato con l'affondo odierno la negatività legata alle..."A Milano si materializza l'intolleranza di certa sinistra nei confronti di idee difformi dalle proprie. Esattamente quello che abbiamo svelato nellesettimane, quando le violenze di Firenze hanno scatenato una campagna stampa a tappeto e una manifestazione nazionale da parte del Pd. Abbiamo denunciato il clima diffuso nei licei e nelle ...'Lesettimane - continua Metsola - hanno visto altre vite perse in mare, altri sogni spezzati per sempre, altre madri e altri padri che non avranno piùdei loro figli, altri bambini, ...

SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Di seguito le ultime dai campi su Milan-Salernitana, raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Salernitana - Lunedì 13 marzo, ore 20.45 Diretta.Di seguito le ultime dai campi su Milan-Salernitana, raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Salernitana - Lunedì 13 marzo, ore 20.45 Diretta.