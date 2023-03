Ultime Notizie – Migranti | Prigozhin replica a Crosetto e lo insulta | “Vostra crisi non ci riguarda”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con ladei, ma non ci”. Risponde così, in modo secco, Yevgeny, sul suo canale Telegram, al ministro della Difesa, Guido, che oggi ha lanciato l’allarme sul fatto che “l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi Africani”. Nel suo messaggio il capo di Wagner rivolge poi delle offese a, esortandolo ad occuparsi del suo Paese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione