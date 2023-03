Ultime Notizie – Lazio, Rocca: “Emozione entrare nell’Aula della Pisana” (Di lunedì 13 marzo 2023) “A nome mio e della Giunta, un grande augurio di buon lavoro al neoeletto Presidente del Consiglio Regionale, Antonello Aurigemma” “Una grande Emozione entrare nell’Assemblea legislativa della Pisana, espressione della sovranità popolare. A nome mio e della Giunta, un grande augurio di buon lavoro al neoeletto Presidente del Consiglio Regionale, Antonello Aurigemma. Estendo le congratuLazioni a tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza: i Vicepresidenti Giuseppe Emanuele Cangemi e Daniele Leodori e i Segretari d’Aula Fabio Capolei, Micol Grasselli e Valerio Novelli”. Così Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) “A nome mio eGiunta, un grande augurio di buon lavoro al neoeletto Presidente del Consiglio Regionale, Antonello Aurigemma” “Una grandenell’Assemblea legislativa, espressionesovranità popolare. A nome mio eGiunta, un grande augurio di buon lavoro al neoeletto Presidente del Consiglio Regionale, Antonello Aurigemma. Estendo le congratuni a tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza: i Vicepresidenti Giuseppe Emanuele Cangemi e Daniele Leodori e i Segretari d’Aula Fabio Capolei, Micol Grasselli e Valerio Novelli”. Così Francesco, PresidenteRegione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

