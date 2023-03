Ultime Notizie – Lazio, Bordoni (Lega): “Inizia il rilancio della Regione” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Salutiamo con soddisfazione e auguriamo ‘in bocca al lupo’ al presidente Rocca, alla sua squadra di Assessori e a tutti i Consiglieri della nuova assemblea della Regione Lazio che oggi si riunisce per la prima volta, e accanto alla quale la Lega si appresta a lavorare con il massimo impegno dei suoi rappresentanti, con Pino Cangemi, eletto vicepresidente dell’Assemblea e i due assessori nominati in Giunta, la ex deputata europea Simona Baldassarre, con la deLega alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, e Pasquale Ciacciarelli, cui va la responsabilità dell’urbanistica e delle politiche abitative”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e responsabile romano della Lega Salvini premier Davide ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) “Salutiamo con soddisfazione e auguriamo ‘in bocca al lupo’ al presidente Rocca, alla sua squadra di Assessori e a tutti i Consiglierinuova assembleache oggi si riunisce per la prima volta, e accanto alla quale lasi appresta a lavorare con il massimo impegno dei suoi rappresentanti, con Pino Cangemi, eletto vicepresidente dell’Assemblea e i due assessori nominati in Giunta, la ex deputata europea Simona Baldassarre, con la dealla cultura, pari opportunità, politiche giovanili efamiglia, e Pasquale Ciacciarelli, cui va la responsabilità dell’urbanistica e delle politiche abitative”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e responsabile romanoSalvini premier Davide ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - comunetn : ?? 'Situazione idrica seria, ma sotto controllo”: Novareti evidenzia che per ora a #Trento non ci sono problemi di a… - comunetn : ?? 'Situazione idrica seria, ma sotto controllo”: Novareti evidenzia che per ora a #Trento non ci sono problemi di a… - bizcommunityit : Guerra Ucraina Russia, news. Wsj: Xi parlerà con Zelensky dopo incontro con Putin. LIVE -