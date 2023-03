Ultime Notizie – Interprete italiano morto in Cina | l’appello social della mamma

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un appello sui ‘’ per avereutili sulla morte del figlio, Marcello Vinci, 29 anni, che risiedeva e lavorava income. Così il dolore di una famiglia è diventato un caso pubblico. La madre di Marcello Vinci, Angela Berni, ha scritto un post su Facebook rivolgendosi agli amici che hanno ”avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo”, per chiedere ”umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio, potrebbe essere di gran aiuto alle indagini”. I genitori di Marcello Vinci sono stati avvisati da una telefonata delle forze dell’ordine il 6 marzomorte del figlio ma non sono emersi dettagli. Secondo leche circolano a Martina Franca, dove Vinci è cresciuto e ha studiato, e a Fasano, dove i genitori risiedono, il ragazzo sarebbe stato trovato privo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - TuttoASRoma : SENTENZA MOURINHO Le motivazioni della Corte d’Appello: “Non c’è margine per ridurre la sanzione” - VesuvioLive : Napoli perde un altro pezzo di cultura, chiude anche il Nuovo Teatro Sanità - CorriereCitta : MJ5, l’orso che ha aggredito un turista in Trentino sarà abbattuto: la rabbia degli animalisti -

Secondo quanto riferiscono fonti dei soccorritori, il fatto che nelle24 ore non siano stati corpi di altre vittime - l'ultimo ritrovamento risale a mezzogiorno di ieri - non legittima la ...... a fronte di 4.698 tamponi molecolari effettuati nelle24 ore, ai quali si aggiungono altri ... Venzano (CISL): 'Le relazioni industriali devono essere diverse, non si possono averedi ...Questa ipotesi, però, non trova d'accordo la famiglia, con la mamma che ha affidato ai social un lungo messaggio per cercare di ricostruire leore di vita del figlio. "Chiunque degli amici ha ...

Tutti i vincitori dei premi Oscar 2023: film, attori e la lista completa delle statuette Corriere della Sera

Il commissario Ue all'Industria, in merito allo stop ai motori a benzina e diesel nel 2035: "a oggi ancora nessuna decisione è stata presa. Lo dico ...Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) in recupero dopo l'esposizione del fallimento di Silicon Valley Bank hanno sbalordito gli analisti ...