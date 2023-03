Ultime Notizie – E’ morto Marco Zavattini | firma storica di ‘Domenica In’ e ‘Porta a Porta’

(Di lunedì 13 marzo 2023) E’questa mattina a Roma, sceneggiatore e autore tv,dietro grandi contenitori televisivi, daIn’ a. Aveva 88 anni, era nato il 10 settembre 1934. A darne notizia sui social è Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Moli. “Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene. È stato un onore essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione”, scrive Liofredi.era figlio di Cesare, tra le figure più rilevanti del Neorealismo italiano. Immediato anche il cordoglio di Bruno Vespa: “È stato con noi fin dall’inizio e non è voluto mancare nemmeno nei periodi di difficoltà fisica con i suoi raffinati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - moneypuntoit : Pensioni, ci sono buone e cattive notizie: da una parte la riforma fiscale che garantirà un aumento del netto, dall… - LuisaCerutti7 : @MarcoFattorini @you_trend Non posti le ultime notizie? - CorriereCitta : ‘Beccati’ dai carabinieri con la droga in auto: nei guai 2 persone, uno percepiva il Reddito di Cittadinanza -

Ansia per le condizioni di salute di Phil Collins . Il cantante ed ex batterista dei Genesis ha salutato il suo pubblico con un tour d'addio, che si è chiuso il 26 marzo 2022 alla O2 Arena di Londra. ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 22 marzo torna Wired ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. A Bakhmut continua il massacro, è scontro totale Virgilio Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Negli ultimi cinque anni, l’imprenditoria straniera ha fatto segnare una crescita cumulata del 7,6% a fronte di un calo delle imprese di nostri connazionali del 2,3%. Numeri, tendenze e scenari tratti ...