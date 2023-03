Ultime Notizie – Capolei, Grasselli e Novelli eletti segretari del Consiglio regionale del Lazio (Di lunedì 13 marzo 2023) Fabio Capolei, Micol Grasselli e Valerio Novelli sono stati eletti segretari del Consiglio regionale del Lazio. Il forzista Capolei è stato eletto con 13 voti. Grasselli, consigliera di Fratelli d’Italia, ha ottenuto 18 voti. Novelli (M5S) segretario in rappresentanza della minoranza, ha invece raggiunto i 17 voti. Due schede sono risultate bianche, mentre la consigliera del Terzo Polo Marietta Tidei ha ottenuto un voto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Fabio, Micole Valeriosono statideldel. Il forzistaè stato eletto con 13 voti., consigliera di Fratelli d’Italia, ha ottenuto 18 voti.(M5S)o in rappresentanza della minoranza, ha invece raggiunto i 17 voti. Due schede sono risultate bianche, mentre la consigliera del Terzo Polo Marietta Tidei ha ottenuto un voto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

