Ultime Notizie – Cangemi e Leodori vicepresidenti del Consiglio regionale del Lazio

Giuseppe Cangemi (Lega) e Daniele Leodori (Pd) sono stati eletti vicepresidenti del Consiglio regionale del Lazio. Il consigliere leghista ha incassato 30 voti, mentre Leodori 20. Una la scheda bianca.

