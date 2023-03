Ultime notizie Calcio Estero: Caso Negreria, il Real si costituisce parte civile: la risposta di Laporta. Il PSG pensa a Haaland (Di lunedì 13 marzo 2023) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 PSG: pronto l’assalto a Haaland in estate? Il PSG avrebbe pronta un’offerta da quasi 200 milioni per convincere il norvegese del Manchester City sotto la Tour Eiffel. Caso Negreira, Laporta risponde al Real: «Siamo innocenti» Il presidente del Barcellona risponde al Real Madrid: «Siamo innocenti e lo proveremo» Il Real Madrid potrebbe costituirsi parte civile sul Caso Negreira Il Real Madrid ha fatto sapere che quando il giudice aprirà alle parti interessate, si presenterà come parte ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 PSG: pronto l’assalto ain estate? Il PSG avrebbe pronta un’offerta da quasi 200 milioni per convincere il norvegese del Manchester City sotto la Tour Eiffel.Negreira,risponde al: «Siamo innocenti» Il presidente del Barcellona risponde alMadrid: «Siamo innocenti e lo proveremo» IlMadrid potrebbe costituirsisulNegreira IlMadrid ha fatto sapere che quando il giudice aprirà alle parti interessate, si presenterà come...

