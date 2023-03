Ultime Notizie – Bimba di 3 anni spara e uccide la sorellina di 4 in Texas (Di lunedì 13 marzo 2023) Trova una pistola in casa incustodita, Bimba di 3 anni spara e uccide la sorellina di 4. E’ successo, secondo quanto riporta il Guardian, ieri in Texas. La vittima era nell’appartamento della periferia di Houston con 5 adulti, tra cui sua madre e il patrigno, ma nessuno si è accorto di quanto stava per accadere in camera da letto. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno solo potuto constatare il decesso della bambina di 4 anni. Ancora non è chiaro se i familiari saranno accusati di omessa custodia dell’arma e di vigilanza delle minori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Trova una pistola in casa incustodita,di 3ladi 4. E’ successo, secondo quanto riporta il Guardian, ieri in. La vittima era nell’appartamento della periferia di Houston con 5 adulti, tra cui sua madre e il patrigno, ma nessuno si è accorto di quanto stava per accadere in camera da letto. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno solo potuto constatare il decesso della bambina di 4. Ancora non è chiaro se i familiari saranno accusati di omessa custodia dell’arma e di vigilanza delle minori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

