Ultime Notizie – Aurigemma: “L’Aula sia luogo di confronto democratico, i cittadini attendono risposte” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Il mio auspicio è che quest’Aula, finita ormai la campagna elettorale, sia luogo di confronto democratico nel rispetto delle pur differenti opinioni politiche, di elaborazione e di risposta che i cittadini del Lazio si aspettano da tutti noi”. Così il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma nel corso della prima seduta alla Pisana che avvia la XII legislatura, convinto che la dialettica civile tra maggioranza e opposizione possa “aiutare a migliorarci e stimolarci a rispondere alle istanze dei cittadini per favorire lo sviluppo e la crescita della Regione”. “La disaffezione al voto di queste Ultime elezioni regionali, ci ha dimostrato purtroppo quanto sia urgente e improrogabile avvicinare la Regione Lazio, il Consiglio e l’attività ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) “Il mio auspicio è che quest’Aula, finita ormai la campagna elettorale, siadinel rispetto delle pur differenti opinioni politiche, di elaborazione e di risposta che idel Lazio si aspettano da tutti noi”. Così il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonellonel corso della prima seduta alla Pisana che avvia la XII legislatura, convinto che la dialettica civile tra maggioranza e opposizione possa “aiutare a migliorarci e stimolarci a rispondere alle istanze deiper favorire lo sviluppo e la crescita della Regione”. “La disaffezione al voto di questeelezioni regionali, ci ha dimostrato purtroppo quanto sia urgente e improrogabile avvicinare la Regione Lazio, il Consiglio e l’attività ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - corgiallorosso : #Pellegrini, controlli ok: giovedì in campo con un caschetto protettivo - CalcioPillole : Buone notizie per la #Roma: Lorenzo #Pellegrini tornerà a disposizione di #Mourinho per la gara con la… - AvezzanoTw : CONSORZI: COLDIRETTI AL CONVEGNO DI #AVEZZANO, 'PRIMO OBIETTIVO IL RIPIANAMENTO DEI DEBITI' | Ultime notizie di cro… -