Ultime Notizie – Aurigemma eletto presidente del Consiglio regionale del Lazio (Di lunedì 13 marzo 2023) Fumata bianca alla seconda votazione per l’elezione del presidente del Consiglio regionale del Lazio: il consigliere Fdi Antonello Aurigemma è stato eletto con 36 voti. Quindici le schede bianche. Per la seconda votazione la maggioranza richiesta era di tre quinti sul totale dei consiglieri, ovvero 31 voti sufficienti. Alla prima chiama, Aurigemma aveva raggiunto quota 33 voti (18 schede bianche) a fronte di un quorum previsto di 34 voti sul totale dei consiglieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Fumata bianca alla seconda votazione per l’elezione deldeldel: il consigliere Fdi Antonelloè statocon 36 voti. Quindici le schede bianche. Per la seconda votazione la maggioranza richiesta era di tre quinti sul totale dei consiglieri, ovvero 31 voti sufficienti. Alla prima chiama,aveva raggiunto quota 33 voti (18 schede bianche) a fronte di un quorum previsto di 34 voti sul totale dei consiglieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi nelle direzioni di Limansk, Bakhmu… - corgiallorosso : #Pellegrini, controlli ok: giovedì in campo con un caschetto protettivo - CalcioPillole : Buone notizie per la #Roma: Lorenzo #Pellegrini tornerà a disposizione di #Mourinho per la gara con la… - AvezzanoTw : CONSORZI: COLDIRETTI AL CONVEGNO DI #AVEZZANO, 'PRIMO OBIETTIVO IL RIPIANAMENTO DEI DEBITI' | Ultime notizie di cro… -