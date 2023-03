Ufficiale, rivoluzione Supercoppa italiana: sarà Final Four (Di lunedì 13 marzo 2023) Come funziona nuova Supercoppa italiana? Adesso è Ufficiale. A partire dalla prossima edizione la Supercoppa italiana si giocherà con un nuovo format, quello della Final Four. L’Italia segue così il modello spagnolo e a partire dalla prossima edizione della manifestazione manderà in campo quattro squadre che si potranno aggiudicare il trofeo, anziché le classiche due L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Come funziona nuova? Adesso è. A partire dalla prossima edizione lasi giocherà con un nuovo format, quello della. L’Italia segue così il modello spagnolo e a partire dalla prossima edizione della manifestazione manderà in campo quattro squadre che si potranno aggiudicare il trofeo, anziché le classiche due L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

