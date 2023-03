UFFICIALE – La Supercoppa Italiana cambia formula: sarà final four (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuova formula per la Supercoppa Italiana La Supercoppa Italiana si rifà il look. E’ infatti UFFICIALE il cambio di formula per il trofeo che passa da finale secca a final four. A partecipare saranno le prime due classificate del campionato e le due finaliste della Coppa Italia. Il cambio si avrà già a partire dalla prossima stagione, ma il format potrà essere cambiato nelle successive tre edizioni che si svolgeranno in Arabia Saudita: il trofeo, infatti, è stato assegnato al paese saudita per quattro edizioni nei prossimi sei anni. La decisione è arrivata al termine dell’Assemblea di Lega tenutasi quest’oggi. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovaper laLasi rifà il look. E’ infattiil cambio diper il trofeo che passa dae secca a. A partecipare saranno le prime due classificate del campionato e le dueiste della Coppa Italia. Il cambio si avrà già a partire dalla prossima stagione, ma il format potrà essereto nelle successive tre edizioni che si svolgeranno in Arabia Saudita: il trofeo, infatti, è stato assegnato al paese saudita per quattro edizioni nei prossimi sei anni. La decisione è arrivata al termine dell’Assemblea di Lega tenutasi quest’oggi. L'articolo proviene da intermagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SupercoppaItaliana, ecco le Final Four: format a quattro squadre in Arabia Saudita - GorettiGianluca : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, rivoluzione Supercoppa italiana. Accettata l'offerta dall'Arabia, si giocherà con il modello Final Four: ecco… - cronachecampane : Supercoppa, è rivoluzione: ufficiale il nuovo format a quattro squadre - NapoliAddict : UFFICIALE: Nuovo format Supercoppa Italiana, a contendersela saranno in 4! #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli… - Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Supercoppa 2024 a quattro squadre, è ufficiale. Ecco chi parteciperà alla final four -