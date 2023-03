UFFICIALE | Kim convocato dalla Corea del Sud

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 marzo 2023) Kim min Jae è statodal commissario tecnico delladel Sud per le prossime amichevoli della Nazionale. Jurgen Klinsmann hail difensore del Napoli Kim min Jae per le prossime partitedel Sud. La nazionale asiatica sfiderà il 24 marzo la Colombia ed il 28 l’Uruguay. Durante la sosta Luciano Spalletti potrebbe avere pochi giocatori a disposizione, visto che anche Giovanni Simeone è statodall’Argentina, prima convocazione in assoluto per l’attaccante del Napoli. La pausa per le Nazionali anticiperà il ritorno della Serie A, con il Napoli che al rientro dovrà giocare un match delicatissimo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.