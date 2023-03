UFFICIALE ? Infortunio Gosens! Condizioni e tempi di recupero (Di lunedì 13 marzo 2023) Gosens si ferma a poche ore da Porto-Inter. Il tedesco non giocherà domani contro i lusitani e probabilmente lo si rivedrà solamente dopo la sosta COMUNICATO ? “Robin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue Condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Gosens si ferma a poche ore da Porto-Inter. Il tedesco non giocherà domani contro i lusitani e probabilmente lo si rivedrà solamente dopo la sosta COMUNICATO ? “Robin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le suesaranno rivalutate nei prossimi giorni”. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati

