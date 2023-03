UeD, che affondo di Tina Cipollari! Frecciata velenosa a Gemma Galgani, cosa è successo (Di lunedì 13 marzo 2023) NEWS TV. Da tempo ormai tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è guerra aperta a “Uomini e Donne”. Le due “big” del programma di dating di Maria De Filippi litigano tutte le puntate ormai. Di solito Tina attacca Gemma a causa dei suoi comportamenti nei confronti degli uomini. Ecco infatti che anche questa volta la Cipollari si scaglia contro la Galgani a causa di un uomo, andiamo a vedere cosa è successo. Leggia anche: “Uomini e Donne”, Roberta di Padua contro Riccardo: scoppia la polemica in studio Leggia anche: “Amici 22”, Maria De Filippi accolta da un lungo applauso: un particolare non sfugge al pubblico Tina e Gemma pesante lite dentro e fuori “Uomini e Donne” Ecco quindi che Tina ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 marzo 2023) NEWS TV. Da tempo ormai traCipollari eè guerra aperta a “Uomini e Donne”. Le due “big” del programma di dating di Maria De Filippi litigano tutte le puntate ormai. Di solitoattaccaa causa dei suoi comportamenti nei confronti degli uomini. Ecco infatti che anche questa volta la Cipollari si scaglia contro laa causa di un uomo, andiamo a vedere. Leggia anche: “Uomini e Donne”, Roberta di Padua contro Riccardo: scoppia la polemica in studio Leggia anche: “Amici 22”, Maria De Filippi accolta da un lungo applauso: un particolare non sfugge al pubblicopesante lite dentro e fuori “Uomini e Donne” Ecco quindi che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itismichs : @FeGozzz No ma intendo proprio questo. Baciare tante volte a ued non è sinonimo di scelta. Anzi al contrario. Propr… - annakiara119 : RT @itismichs: @FeGozzz Ma questa è una cazzata suvvia. Aldo ha baciato Alessia solo 2 volte in tutto il percorso e ne era innamorato perso… - itismichs : @FeGozzz Ma questa è una cazzata suvvia. Aldo ha baciato Alessia solo 2 volte in tutto il percorso e ne era innamor… - SCRIGNOMAGICO : @XeloSA96 Troppi manipolatori e/o psicopatici quest'anno al gf. Edo cacciato con grande ritardo, Tavassi che reclut… - fortunanongira : mi trovo questo in tl e penso che se anche tra una settimana dovesse uscire la notizia che si sono lasciati sapremo… -