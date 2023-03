Ucraina: Xi andrà da Putin, poi parlerà con Zelensky. Ma Mosca frena: “Non è il momento” (Di lunedì 13 marzo 2023) Dove non sono riusciti Erdogan, Macron e altri capi di Stato prestigiosi, vuol fare un tentativo il fortissimo presidente cinese Xi Jinping: che cerca di accreditare il suo Paese per una mediazione fra Putin e Zelensky. Dovrebbe andare la prossima settimana a Mosca, e poi avrebbe un colloquio in videoconferenza con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 marzo 2023) Dove non sono riusciti Erdogan, Macron e altri capi di Stato prestigiosi, vuol fare un tentativo il fortissimo presidente cinese Xi Jinping: che cerca di accreditare il suo Paese per una mediazione fra. Dovrebbe andare la prossima settimana a, e poi avrebbe un colloquio in videoconferenza con il presidente ucraino, VolodymyrL'articolo proviene da Firenze Post.

