Ucraina | ultime notizie Wsj | Xi parlerà on line con Zelensky dopo incontro con Putin

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Violenti combattimenti” tra ucraini e russi in corso per la conquista del centro di Bakhmut. “La difesa della fortezza continua!”, afferma il comandante delle forze di Kiev. Nella sua analisi, l’Institute for Study of War (Isw) scrive che Mosca manda a morire a Bakhmut i mercenari Wagner nel tentativo di indebolire il suo fondatore Prigozhin e far deragliare le sue ambizioni sul Cremlino. Esplosioni intanto nella notte nel distretto occupato dai russi di Mariupol, mentre due morti e due feriti si registrano per un raid russo su Mykolaiv. Il governo polacco accusa Mosca di aver cercato di influenzare le decisioni del Parlamento Europeo, corrompendone alcuni dei suoi membri