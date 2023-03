Ucraina | ultime notizie Premier Polonia | Mosca ha corrotto europarlamentari | riveleremo documenti Media | presto Xi a Mosca da Putin

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 13 marzo 2023) Le forze ucraine affermano che corpi di civili giacciono nelle strade di Bakhmut. La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova avrebbe ammesso ”lotte intestine nella cerchia ristretta’ di” e che ”il Cremlino avrebbe perso il controllo serrato sullo spazio informativo russo’ con il presidente “apparentemente al momento non in grado di riprendere in mano la situazione”. Lo riporta il think tank Usa Institute for the Study of War (Isw). Zakarova però smentisce e definisce la rivelazione dell’Isw “un falso”