(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilcinese Xi Jinping ha in programma di recarsi a Mosa già laper un incontro con il leader del Cremlino Vladimir. Lo riferiscono fonti citate dai media sottolineando l’importanza di questa visita nell’ottica di sostegno a unasempre più isolata dopo il conflitto in. Il 10 marzo Xi ha ottenuto uno storico terzo mandato. Intanto ilcinese ha dichiarato al Congresso del Popolo di voler trasformare l’esercito cinese in un “grande muro d’acciaio”. “Dovremmo promuovere la modernizzazione della difesa nazionale e della costruzione militare e costruire l’esercito popolare come un grande muro d’acciaio che salvaguardi efficacemente la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo”, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? #Svizzera - Il presidente #Berset contrario all'esportazione delle armi svizzere da parte di Germania e Spagna i… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky sta valutando la possibilità di cambiare il nome della Russia, t… - UKRinIT : Il discorso del Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy. #StandWithUkraine - brunori27913877 : @liliaragnar Ieri servizio su Sky della ricostruzione dei rapporti Occidente-Putin si chiude con dichiarazione dell… - vivereitalia : Ucraina, presidente Cina Xi in Russia da Putin prossima settimana -

...storia degli Oscar recenti (l'Academy ha anche quest'anno rifiutato la richiesta del... iscriviti subito Arriva la notte degli Oscar: seguitela con noi Un anno di guerra in: gli ...... come la guerra ine la crisi energetica Il 29 gennaio 2022 il Parlamento in seduta comune ha rieletto comedella Repubblica Sergio Mattarella, in carica già dal 2015 . Il voto, ...... disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall', proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo adell'Istituto nazionale di statistica, ...

Ucraina, Prigozhin sfida Zelensky: Mi candido presidente ilgazzettino.it

L’aspetto sulla guerra”, ha avvertito lo stesso presidente 5 Stelle, intervistato dal Fattoquotidiano ... Ma è chiaro che non ci si può limitare a questo. L’Ucraina deve avere diritto e possibilità di ...Il “piano di pace” cinese non fornisce alcuna soluzione concreta per uscire dalla guerra in corso ma illustra le ambizioni di Pechino, scrive il Figaro ...